A final do boxe masculino 51kg das Olimpíadas de Paris 2024 acabou se tornando palco para diversas piadas. Durante a transmissão do SporTV , os comentaristas não aguentaram e tiveram o corpo dominado pelo "espírito da 5ª série" quando comentavam o nome de um dos competidores ao ouro: o boxeador francês Billal Bennama .

A final entre Billal Bennama e Hasanboy Dusmatov, do Uzbequistão, aconteceu na última sexta-feira (9). Billal acabou em segundo lugar, ficando com a prata.

A partida foi narrada no SporTV por Rhodes Lima e comentada por Ana Hissa. Eles integram o Canal Combate e fazem cobertura de lutas.

Entretanto, o nome do francês não passou despercebido pela dupla. Isso porque, no Brasil, o nome do boxeador se assemelha a palavra "bilal", um sinônimo para o órgão sexual masculino. E para os comentaristas, isso foi essencial pata fazer diversas piadas de duplo sentido.

meu bilau pic.twitter.com/lPw9d3hGXt — MENTALES BACKUP siga @Futementales (@MentalesBCKP) August 8, 2024





Ana Hissa comentou em uma postagem e brincou: "Nossa história com Billal é de outros carnavais! Emocionamos! Kkkk". Ela ainda comentou: "Billal provando que tamanho não eh documento no boxe kkkkk".

Nas redes, alguns internautas comentaram a transmissão bem humorada: "Sportv3 tá pura 5ª série fazendo trocadilhos com o boxeador francês que se chama Billal". Outro escreveu: "Tem um cara chamado billal na disputa do ouro no boxe e o narrador não tá se aguentando". O francês conseguiu até torcida dos brasileiros: "Eu tô torcendo por um cara chamado Billal só pelas piadas".

