Fotos de Winnie Harlow em viagem à Jamaica

A modelo Winnie Harlow , aos 30 anos, tem desfrutado intensamente de sua viagem à Jamaica , compartilhando momentos de lazer com seus mais de 10 milhões de seguidores no Instagram . Nesta sexta-feira (9), a top model exibiu o corpão em registros relaxando em uma cachoeira , vestindo um biquíni fio-dental, e legendou a imagem com a frase "Estarei perto do rio".

Nos comentários, os seguidores não pouparam palavras para admirar a beleza de Winnie. Alguns chegaram a compará-la a uma obra de arte, enquanto outros destacaram seu corpo escultural, elogiando sua confiança e charme natural.

Um seguidor comentou: "Este corpo devia estar num museu". Outro completou: "Esta mulher é uma DEUSA". Uma terceira afirma: "Winnieeee! Você é uma obra de arte ambulante!".

Veja as fotos

Quem é Winnie Harlow?

Winnie é reconhecida mundialmente no cenário da moda, mas também por ser uma importante porta-voz do vitiligo, utilizando sua influência para aumentar a conscientização sobre a condição de pele.

Recentemente, Winnie tem mostrado seu amor por viagens. Em 2022, ela participou do Carnaval no Brasil, onde curtiu a festa em um camarote na Sapucaí e visitou o Cristo Redentor, um dos pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro.

No ano seguinte, a modelo aproveitou o Carnaval na Jamaica, sua terra natal, onde não economizou no visual festivo, desfilando com plumas e muito brilho em um trio elétrico. Sua participação na folia jamaicana foi compartilhada em suas redes sociais.

