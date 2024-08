Reproduçao TV Globo Mila (Ana Hikari) e Furtado (Claudio Torres Gonzaga) em 'Família é Tudo'

Uma das vilãs de "Família é Tudo" , Mila (Ana Hikari) colocará o próprio pai em risco no capítulo desta sexta-feira (2), quando o bondoso Furtado (Claudio Torres Gonzaga) for envenenado por ela. Ele será intoxicado por uma substância química colocada pela personagem no molho de macarrão da Galeria Mancini.







A artimanha, no entanto, não foi pensada por ela. Quem está por trás da vilania é Hanz (Raphael Logam) , que pedirá para Mila fazer o trabalho sujo de intoxicar os fregueses do estabelecimento dos primos. O que a malvada não esperava é que seu pai fosse ser um dos envenenados.





"Agora o meu estômago tá doendo. E o enjoo só aumenta. Está me dando calafrio! Antes de trabalhar, eu fiz uma boquinha aqui na cozinha. Um pratinho de massa com molho de tomate", dirá o veterano, que passará mal após ser intoxicado pela herdeira.





Mila receberá a notícia de que o pai não está bem por Electra, protagonista defendida pela atriz Juliana Paiva. Furtado piorará a cada momento e precisará de auxílio médico.





Escrita por Daniel Ortiz e com direção de Fred Mayrink, "Família é Tudo" ocupa a faixa das sete da Rede Globo até o fim de setembro, quando será substituída por "Volta por Cima". O novo folhetim é da autoria de Claudia Souto e tem Jessica Ellen como protagonista.

