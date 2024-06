Reprodução/Instagram A atriz curte folga em fim de semana na praia do Rio de Janeiro





A atriz Ana Hikari compartilhou com os seguidores cliques exibindo biquíni e curtindo sua folga em uma praia do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, (17).

“Fim de semana cheinho de amores”, legendou o carrossel de fotos. Nas postagens, ela aparece ajeitando um biquíni branco com listras vermelhas. Além da praia, a atriz aproveitou o dia e passeou por lojas que vendiam adereços típicos de festas juninas, treinou, assistiu série e participou de gravações.

A artista está de de folga da novela "Família É Tudo", em que interpreta a personagem Mila. Ana está contente com as reações do público a seu atual papel na novela. “Adoro acompanhar as redes e acho bacana a criatividade dos fãs. Tem coisas que nós não construímos para os personagens, mas acontecem no imaginário deles. Estou impactada com as histórias criadas com Guto e Mila, casal que não existe na novela. Acho engraçado porque as cenas dos dois é basicamente Mila humilhando Guto”, comentou.

Ana Hikari de biquini no Rio de Janeiro Reprodução/Instagram Ana posa no Instagram de biquini Reprodução/Instagram Ana com amiga em praia Reprodução/Instagram Ana ajeita biquini Reprodução/Instagram