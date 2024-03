Reprodução/Instagram - 07.03.2024 Ana Maria Braga diz que cheiro de maconha 'comandou' viagem de férias nos Estados Unidos





Ana Maria Braga está de férias nos Estados Unidos e já passou por estados como Califórnia e Nova York. A apresentadora contou que sentiu o cheiro de maconha por toda a viagem pelo país e entregou a reação diante do uso da droga pelos cidadãos americanos.





"Viajei para a costa oeste, depois vim para a costa leste e o único cheiro permanente que senti, de lá até aqui, foi da maconha. Aqui em Nova York, inclusive, esperava aquele cheirinho de castanha queimada no frio. Mentira", afirmou nesta quarta-feira (6), em participação no "GloboNews Mais" ao lado de Guga Chacra.

A comandante do "Mais Você" explicou que não há um lugar específico em que as pessoas usam maconha nas ruas do país, o que fez com que ela ficasse "meio tonta". "Não tem calçada, não tem lugar, não tem loja. A porta da loja abre e entra cheiro de maconha. É um cheiro que comanda, você fica até meio tonto", comentou.

"Não me sinto bem com maconha. Não sou consumidora. Fumei muitos anos", completou, se referindo ao uso de cigarro. O assunto veio à tona após o jornal abordar o julgamento Supremo Tribunal Federal no Brasil, para a descriminalização do porte da droga para consumo próprio.

De férias pelos EUA, @ANAMARIABRAGA visitou a redação da GloboNews em Nova York e participou do debate no #GloboNewsMais , com @gugachacra e @juliaduailibi , sobre o porte de maconha para uso pessoal.



"Eu viajei pela Costa Oeste e vim para a Costa Leste e o único cheiro que senti… pic.twitter.com/eYcsAqxYGR — GloboNews (@GloboNews) March 6, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: