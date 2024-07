Reprodução Instagram - 22.7.2024 Jayme Monjardim em foto nas redes sociais

Conhecido pela atuação como diretor na teledramaturgia da Rede Globo, o também escritor Jayme Monjardim será desligado do canal neste mês, quando encerra seu contrato de exclusividade com a emissora. Ele tinha um projeto em aberto que não foi produzido pela líder em audiência.



Trata-se de “Romaria” , uma novela ancorada nas relações familiares e no catolicismo. A trama giraria em torno de sete irmãos que se encontram durante uma romaria no interior do Brasil após brigas e tragédias na família.



Em entrevista ao “Notícias da TV”, ele falou do desejo de emplacar o folhetim. “Era um grande sonho fazer 'Romaria', uma história que percorre todo o Brasil", declarou ele, responsável pela criação do argumento de “A História de Ana Raio e Zé Trovão” (1990), telenovela que foi sucesso de audiência.



Sobre os próximos projetos, o diretor pontuou a vontade de fazê-los no streaming. O caso é semelhante ao de Ângela Chaves, que após ser demitida da Globo emplacou “Pedaço de Mim” na Netflix. “A ideia é trabalhar esses projetos, seja para televisão, seja para streamings e cinema. O importante é continuar criando”, finalizou ao “Notícias da TV”.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp