Por motivos profissionais, Jayme Monjardim, responsável pela direção de importantes obras da Globo, como "O Clone", "Passaporte para Liberdade", "A Casa das Sete Mulheres", "Maysa" e "Pantanal", está na capital paulista. Unindo, então, o útil ao agradável, decidiu passar o "12 de junho" com a também atriz Anne Marques na maior metrópole do Brasil.

Em conversa com o iG Gente, o diretor declarou que veio do Rio de Janeiro para cumprir uma série de reuniões e gravações de seus novos projetos. Alguns, como fez questão de pontuar, ainda mantidos em sigilo. Mas, em meio aos muitos compromissos, Monjardim topou posar para algumas fotos exclusivas para a coluna (ao lado de Anne) nas dependências do Quality Suites Oscar Freire, onde estão hospedados.





"Sabíamos que, por causa da agenda, teríamos que antecipar a nossa comemoração. Então, viajamos no mês passado. O destino foi maravilhoso. Amsterdã é encantadora e romântica, me senti numa cidade cinematográfica. Já em Dubai pudemos relaxar no deserto e apreciar a companhia um do outro", derreteu-se a artista paraibana enquanto contava outros detalhes do passeio.

Em seguida, Anne recordou que o primeiro encontro do casal aconteceu em 2019. "Contudo, até 2020 foi só amizade. Depois disso, percebi que algo a mais estava surgindo", comentou, aos risos. Hoje, noivos e com uma relação de cumplicidade, declararam (sim, nesse instante ambos falaram juntos) que têm desfrutado de momentos de bastante alegria e permitido a chegada de bons sentimentos à vida.

Para finalizar, aquela pergunta clássica: "Já definiram como será a comemoração especial?". "Curtindo a programação cultural paulistana e, é claro, com um jantar a dois cheio de todo o romance que a data merece". Ah, o amor...