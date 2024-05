Cel, Anahí Rodriguero, Bruno Cardoso e Geni Grohalski já estão na 2ª etapa de A Grande Conquista 2 O reality show “A Grande Conquista 2” da Record, está dando várias reviravolta durante as dinâmicas do game, e foi assim que nas duas últimas eliminações, chamada de Zona de Risco, quatro participantes já garantiram seus lugares na tão esperada Mansão, que marca a segunda fase do programa. Anahí e Cel foram os dois primeiros participantes mais […]O post Cel, Anahí Rodriguero, Bruno Cardoso e Geni Grohalski já estão na 2ª etapa de A Grande Conquista 2 apareceu primeiro em EGOBrazil.

