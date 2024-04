Divulgação/Record Rachel Sheherazade estreou à frente de A Grande Conquista

As coisas esquentaram na tarde deste sábado (27) durante uma dinâmica no programa "A Grande Conquista 2". Após uma discussão generalizada entre os participantes, a apresentadora Rachel Sheherazade não aguentou e deu um sermão nos participantes.



A apresentadora afirmou: "Falta de respeito com o apresentador! Quando uma pessoa tá falando, os outros têm que ouvir. A gente precisa conduzir essa atividade".

Rachel continua: "Eu preciso que uma pessoa fale por vez, e as demais se calem e ouvem. Na sua vez, você vai falar também, okay?!".

Rachel Sheherazade perde a paciência com os participantes de #AGrandeConquista :



"Falta de respeito com o apresentador! Quando uma pessoa tá falando os outros tem que ouvir." pic.twitter.com/BNfKaCdLG7 — Central Reality (@centralreality) April 27, 2024





Sábado agitado

A Record TV confirmou a expulsão de Ricardo Costa do reality show " A Grande Conquista 2 ". O ex-participante do grupo Polegar deixou a vila na manhã deste sábado (27).

Em uma publicação no perfil oficial do programa, a emissora escreve: "Ex-Polegar Ricardo Costa é expulso de A Grande Conquista 2. A produção tomou a decisão após o participante descumprir uma regra do reality durante uma discussão".

Nas redes sociais, a equipe do cantor se pronunciou: "Vamos lá... Ricardo foi desclassificado do programa. Depois daquela cena da cueca, ele como vingança queria rasgar a roupa do Fábio e foi buscar uma faca. A produção prefiriu desclassificar. Essa versão que tenho... No programa a noite vai passar as imagens pra esclarecer melhor".

Eles continuam: "O erro dele não foi querer rasgar a roupa. Seria ótimo pra o entretenimento. Mas ele não VERBALIZOU, o que é grave já que é uma faca. Entendemos a produção, mesmo o Ricardo tendo explicado. Vamos aguardar as imagens que não foi passado pra nós."

Por fim, eles dizem: "Um adendo... Antes da faca, ele pensou em encher a panela de água e jogar nele. Mas pensou: vai molhar a cama de outras pessoas que não tem culpa e pode dar expulsão pela água na cabeça. Queremos essas imagens pra ver a real de tudo!"

O motivo para a expulsão ainda não foi divulgado pela emissora. Segundo a Record TV, os espectadores saberão durante a transmissão do programa deste sábado. Entretanto, alguns rumores indicam qual teria sido o motivo.

