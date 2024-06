De volta aos 15: baseado no livro de Bruna Vieira, a série da Netflix conta a história de Anita (Camila Queiroz), uma mulher de 30 anos que volta no tempo para a época em que tinha 15 anos. Na versão jovem, a personagem é interpretada por Maisa, que tenta a todo custo reverter a situação, mas acaba piorando tudo. A obra possui duas temporadas e está disponível no streaming. Foto: Reprodução

Tudo por um Popstar: adaptação do livro homônimo de Thalita Rebouças, o longa-metragem tem a sua trama ao redor de Gabi (Maisa Silva), Manu (Klara Castanho) e Ritinha (Mel Maia), três meninas obcecadas por um cantor americano (Felipe Neto) da Slavabody Disco Disco Boys. Elas pretendem ir ao show, que acontecerá no Rio de Janeiro. Para conseguirem ver os integrantes ao vivo, elas farão de tudo e irão viver altas aventuras. O filme está disponível na Netflix. Foto: Reprodução

Carinha de Anjo: depois do sucesso da telenovela Carrossel, Maisa se aventurou em Carinha de Anjo, escrita por Leonor Corrêa. A história é centrada em Dulce Maria (Lorena Queiroz), uma garota que mora numa escola católica devido a um trauma de seu pai (Carlo Porto). No folhetim, a atriz vive a personagem Juju, uma blogueira que possui um canal de vídeos na internet. A novela foi transmitida no SBT de 2016 a 2018, com 403 capítulos. Foto: Reprodução

Cinderela Pop: baseado no livro homônimo da autora Paula Pimenta, o filme retrata a vida de Cíntia Dorella (Maisa Silva), que sonha em encontrar o cara ideal. Embora seja uma menina romântica, o seu mundo vira de cabeça para baixo quando ela descobre que o pai (Marcelo Valle) traía a mãe (Miriam Freeland). Sem acreditar no amor, ela se muda para a casa da tia (Elisa Pinheiro) e conhece Freddy Prince (Filipe Bragança), garoto dos seus sonhos. O longa-metragem é uma releitura do clássico Cinderela. Foto: Reprodução