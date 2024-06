Reprodução Prime Video 'Rivais'

‘Rivais’ | Prime Video

Queridinho do público juvenil, o filme que foi sucesso de bilheteria já pode ser assistido no conforto de casa. Estrelado por Zendaya, o longa mostra um triângulo amoroso improvável entre a protagonista, seu marido e seu ex-namorado.

Reprodução YouTube 'Emboscada'



‘Emboscada’ | Max

Para os amantes de ação e tramas policiais, este filme é a melhor indicação para o fim de semana. Bruce Willis, Janet Jones e Ana Hindman dão vida aos personagens principais. A história gira em torno de uma gangue de ladrões e um xerife.

Reprodução YouTube 'Mallandro, o Errado Que Deu Certo'



‘Mallandro, o Errado Que Deu Certo’ | Cinemas

Dirigido por Marco Antonio de Carvalho, o longa conta com Sérgio Mallandro interpretando ele mesmo. Ao passar por uma fase ruim da vida, o comediante tenta carreira como motorista de aplicativo, mas não consegue porque sempre é reconhecido pelos passageiros, mesmo que tente se disfarçar.

Reprodução Disney + 'Brincando com o Ursinho Pooh'



‘Brincando com o Ursinho Pooh’ | Disney +

No Bosque dos Cem Acres, o ursinho amarelo mais querido da televisão e seus amigos estão prontos para viver grandes aventuras. Lúdica, nostálgica e engraçada, a animação é indicada para toda a família.

Foto: Universal Music / Netflix 'Bridgerton 3'



‘Bridgerton’ | Netflix

Os últimos episódios da terceira temporada foram liberados no catálogo da gigante do streaming. Será que Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton) estão prontos para assumirem seu amor para o mundo? Os episódios são baseados na quarta obra literária da coleção que inspirou a série: "Os Segredos de Colin Bridgerton", de Julia Quinn.

Reprodução Max 'A Casa do Dragão'



‘A Casa do Dragão’ | Max

Do mesmo universo de “Game of Thrones”, o prequel é ambientado 200 anos antes da série original. Neste derivado recém-lançado, acompanhamos a história da Casa Targaryen durante o período do reinado do Rei Viserys I Targaryen (Paddy Considine). A trama é inspirada em "Fogo & Sangue", de George R.R.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp