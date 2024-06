Reprodução/Instagram Bruna Marquezine e Zendaya





A atriz Bruna Marquezine relatou como é sua amizade com a artista Zendaya, com quem se encontrou na divulgação do filme Besouro Azul Cinema Con, nos Estados Unidos, em dezembro do ano passado.

Em entrevista ao podcast Famosos Conselhos, ela disse que nos bastidores chegou a trocar mensagens com a atriz americana. "Quando eu conheci ela, eu tentei por meio segundo fingir que aquilo era normal para mim. Só que durou, exatamente, meio segundo", brincou ela. A estrela brasileira confessou que tietou a queridinha de Hollywood, dizendo: "Eu te admiro muito, e eu sei que estou destruindo todas as possibilidades de ser a sua amiga fazendo isso". Ela disse: "Não, eu adoraria mais uma amiga". "E aí a gente trocou telefone”, contou Bruna.

eu daria a vida pra ver a zendaya e a bruna sendo besties pic.twitter.com/LqRZUJJuGQ — bagi (@poguesebstan) June 12, 2024

Após o encontro, as duas se cruzaram no Met Gala neste ano. "Eu passei pela mesa dela torcendo para que ela lembrasse de mim", relembrou.

