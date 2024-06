Mayra Dugaich Xuxa faz participação em cinebiografia de Sergio Mallandro

Xuxa Meneghel fará uma participação no filme Mallandro, o Errado Que Deu Certo , a cinebiografia de Sergio Mallandro que estreia na próxima quinta-feira (13).

“Ela aceitou o convite logo de cara, porque é uma pessoa maravilhosa. O legal é que, na cena, eu, Marco Antonio [de Carvalho, diretor] e a Xuxa criáramos situações na hora, porque a gente já se conhece há muito tempo. A participação dela é maravilhosa. Ela tá linda. Ela criou algumas coisas ali. A cena era um pouquinho menor, mas ela sentiu vontade de falar mais coisa, e eu também”, contou Sergio Mallandro na coletiva de imprensa.

Vale lembrar que ele convidou muitos amigos para participar do longa. Zico, Nanny People, Lúcio Mauro Filho, Marcelo Marrom, Fernando Caruso e Hugo Bonemer são alguns dos convidados.

“Se fosse pelo Serginho, o filme teria umas 200 participações. As pessoas queriam participar porque gostavam dele. Me ligavam e diziam ‘eu tenho uma história com o Serginho’. Mas todo mundo fez teste e convidamos as pessoas que tinham mais a ver com a história e com os papéis”, disse o diretor.

Assista o trailer: