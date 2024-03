Reprodução/Instagram - 19.03.2024 Ator possui demência e se afastou de Hollywood por conta da condição





O ator Bruce Willis fez aniversário nesta terça (19) e ganhou declarações da esposa e da filha. O veterano apresenta demência e, por isso, se aposentou do mundo da atuação.

"Feliz aniversário para o Rei, 19/03/24. Louco como tão pouco mudou, apesar de tanta coisa ter mudado. Meu pai é um dos meus melhores amigos, talvez agora em um nível mais profundo do que nunca, honestamente. Valorizo ​​seu carinho e a imensa liberdade com que ele sempre nos amou", iniciou Scout La Rue, filha do ator com a atriz Demi Moore.





"O terceiro slide é quando eu fiz um baile de debutante super chique, minha mãe me fez ter aulas de valsa, mas aí quando meu pai e eu começamos a noite dançando, perguntei se ele sabia o que estava fazendo e ele disse 'é só seguir a música” e nós fizemos isso. Ele me conduziu por aquele salão de baile chique com a confiança de um garoto de Jersey e uma elegância travessa que rezo todos os dias para ter herdado", continuou ela.

"Um homem terno, mal-humorado, lindo, muito pisciano, cuja profundidade de amor pela sua família só pode ser sentida, não articulada. Qualquer palavra que eu use seria lamentavelmente inadequada. Em vez disso, quero agradecer a vocês por amarem o meu pai, obrigado por compartilharem suas histórias sobre que ele significa para vocês, é um presente tão grande sentir o teu amor. Feliz aniversário para o maior de todos os tempos", finalizou.





A atual esposa do veterano, Emma Willis, também desejou parabéns nas redes sociais. "Tal como vocês, nós simplesmente o adoramos. O que vocês podem não saber, mas talvez possam imaginar, é que estar envolvido nos seus braços é o lugar mais seguro neste mundo inteiro", escreveu ela. "Ele é um verdadeiro homem gentil. Com tanto amor para dar e partilhar. É o que eu consigo ver, o seu verdadeiro núcleo. Posso dizer-te, é tão puro e sempre tão bom. Feliz aniversário, meu amor", declarou ela.

O ator Bruce Willis foi diagnosticado em 2022 com afasia, que posteriomente se desenvolveu e culminou no quadro de demência frontotemporal.

