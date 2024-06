Reprodução Record TV Edaline Barbosa em 'A Grande Conquista 2'

Apresentado por Rachel Sheherazade, "A Grande Conquista 2" teve mais uma baixa no elenco durante a última quinta-feira (6). Edlaine Barbosa, conhecida por comentar realities nas redes sociais, foi a quarta eliminada da competição exibida na Record TV.





A participante estava na Zona de Risco contra os oponentes Kaio Perroni e Guipa, mas acabou tendo a menor porcentagem de votos dentre o trio que estava na berlinda. Ela recebeu apenas 25,22% e por isso deixou a mansão do programa.





"A vida só começa quando a gente sai da nossa zona de conforto, só segue na 'Grande Conquista' quem é corajoso para ousar. É como diz o ditado: 'Quem não é visto, não é lembrado'. Vocês três foram vistos. Fica uma dica: aproveitem o momento que estão vivendo aqui. É melhor tentar falhando do que nunca tentar", disse Rachel no discurso de eliminação.

Formação da Zona de Risco

Edlaine caiu na berlinda após um embate com Liziane. Isso porque as Donas da Mansão não chegaram a um consenso, que resultou na ida delas à Zona de Risco. Como Liziane se salvou na Prova da Virada, Edlaine continuou na berlinda. Kaio foi puxado para a Zona de Risco por Liziane. Já Guipa foi o mais votado pelos confinados.

