Gil do Vigor

O irmão de Janielly Nogueira foi mencionado entre as conversas na madrugada e a estudante de direito fez questão de agradecer o apoio que recebeu de Gil após a participação do familiar no "BBB 21". Ela contou que ganhou um carro e uma casa própria do economista. O ex-brother reagiu à declaração no Twitter: "E faria mil vezes, porque você é o amor da minha vida! Ai, já estou chorando".