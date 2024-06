Reprodução Instagram Serginho Groisman com Vanessa Lopes e Lucas Mamede

Conhecida pelos vídeos de dancinhas que produz nas redes sociais e pela curta passagem no “BBB 24”, Vanessa Lopes continua pelos corredores da Globo. A jovem de 22 anos gravou, na última terça-feira (4), o primeiro programa ao lado de Lucas Mamede, de 20, com quem assumiu namoro recentemente.



Os companheiros fazem parte de um especial de Dia dos Namorados do programa “Altas Horas”, exibido aos sábados na emissora. A atração noturna é comandada por Serginho Groisman , de 73, que falou dos convidados que recebeu.



“Sábado no ‘Altas Horas’ [com especial de] Dia dos Namorados. Vanessa Lopes e Lucas Mamede participam cantando lindamente”, antecipou o apresentador, através das redes sociais. Nos comentários da postagem, o namorado de Vanessa Lopes agradeceu o veterano pela recepção.



“Serginho, obrigado pelo carinho. Amamos muito! Um 'xero' gigante”, respondeu Mamede. O relacionamento entre ele e Vanessa passou a ser especulados na web enquanto a ex-BBB ainda estava confinada no reality global.



Vanessa desistiu do “Big Brother Brasil 2024” ainda no primeiro mês de competição, no dia 19 de janeiro, após um “quadro psicótico agudo”. A influenciadora passou um tempo longe dos holofotes e, aos poucos, vem retornando às redes sociais e aos programas televisivos.

