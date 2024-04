Reprodução/Globo Yasmin Brunet e Vanessa Lopes no 'BBB 24'

A atriz e modelo Yasmin Brunet surpreendeu os internautas ao elogiar Vanessa Lopes nas redes sociais. As duas ex-sisters do "Big Brother Brasil 2024" tiveram desentendimentos e já tinham polêmicas entre si antes de serem confinadas para o mesmo programa.





"Saudades dessa princesa", escreveu Yasmin como comentário de uma publicação feita por Vanessa Lopes, que aos poucos tem voltado ao mundo virtual. Lopes desistiu do "BBB 24" e ela e Brunet não tiveram uma resolução do conflito ainda dentro da competição.

As influenciadoras já se envolveram com o surfista Gabriel Medina. A filha de Luiza Brunet casou-se com o atleta em 2021 e se separou em 2022. Pouco após o divórcio, o recém-solteiro foi alvo de rumores de affair com a dançarina Vanessa Lopes.





Desde então, internautas especulam uma suposta rivalidade entre Yasmin e Vanessa. No "BBB", elas começaram a ter uma conversa em relação ao assunto, porém Lopes não quis dar continuidade e pediu para que ela e Brunet se resolvessem após o reality, longe das câmeras.

