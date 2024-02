Reprodução/Instagram - 29.02.2024 Confirmação veio através de um vídeo postado pelo próprio apresentador





A influenciadora Vanessa Lopes será uma das convidadas de uma edição especial do programa "Altas Horas", apresentado por Serginho Groismann. Em vídeo publicado nas redes sociais dele, nesta quinta (29), a presença da ex- BBB foi confirmada.

O tema do episódio será o Dia Internacional das Mulheres, que ocorre no dia 8 de março e, por isso, o programa acontecerá no sábado (9) e a lista de convidados será composta por apenas mulheres.















"Sábado no Altas Horas para o Dia Internacional das Mulheres", escreveu ele no vídeo. Além da influenciadora, a jornalista Maju Coutinho, as cantoras Iza e Wanderléa, a atriz Lucy Ramos e a médica Ana Carolina Cortê também participarão da edição.

Vanessa Lopes fez a primeira aparição pública no Fantástico, logo após 1 mês da desistência da tiktoker no programa dirigido por Boninho. Na matéria, ela revelou que foi diagnosticada com quadro psicótico agudo e está sendo cuidada por médicos, além da família e amigos.

O "Altas Horas" será o segundo programa da TV Globo que terá a dançarina. Comandado por Serginho Groismann, a atração acontece semanalmente aos sábados, depois da novela " Renascer ".

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: