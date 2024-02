Reprodução / TV Globo Vanessa Lopes explica quadro psicótico no BBB 24: 'Rompeu com realidade'

Vanessa Lopes abriu o jogo sobre o quadro psicótico que assustou os participantes e fãs do BBB 24. A influenciadora falou pela primeira vez da desistência do reality show em entrevista ao 'Fantástico'.

A ex-sister explicou que foi diagnosticada com um quadro psicótico agudo e afirmou que vem cuidando da saúde na companhia da família e dos amigos.

"Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo que é como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é a imaginação da minha cabeça e o que é real. Isso aconteceu pelo estresse, pela falta de sono, pela ansiedade, medo do que tava acontecendo lá fora no programa, medo que tava acontecendo dentro do programa", contou ela.

A Camarote comentou que criou histórias durante o confinamento na casa. "Criei várias fanfics na minha cabeça, a todo momento, eu dizia: 'Olha, pode ser que seja real isso que eu queria na minha cabeça ou não'".

Vanessa também analisou a decisão de desistir do programa no início. "Eu continuo achando que a decisão foi um alívio, eu continuo muito feliz. Obviamente que eu queria viver muito aquela oportunidade, porque é uma oportunidade única, é uma oportunidade que maioria das pessoas deseja. Mas que eu não tava bem para viver aquilo. Então eu prefiro estar em casa, com os cuidados médicos, tomando meus remédios e com a minha família e meus amigos do que realmente estar da forma que eu tava lá".

Na entrevista, ela ressaltou que está em tratamento e que o ocorrido pode acontecer com qualquer pessoa, mesmo sem histórico de doença mental.

"Eu acho que duas palavras que me definem são alívio e medo. Alívio porque eu tenho uma base familiar e amigos que me apoiam muito e estão me apoiando muito nesse tempo, fazendo atividades físicas, e medo pelo julgamento. Às vezes acho que a minha geração é uma geração muito da correria. É uma geração muito do 'ai tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo', mas a gente primeiro para fazer algo, a gente tem que se cuidar", alertou ela.

