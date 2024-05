Reprodução YouTube 'Furiosa: A Mad Max Saga'

O mês de maio tem sido intenso para os amantes do audiovisual brasileiro e internacional. Nesta semana, os principais streaming e cinemas receberam séries e filmes que eram muito aguardados pelo público, a exemplo da última temporada de "Dom" e do filme "Atlas", protagonizado por Jeniffer Lopez ; confira a lista:



'Dom' | Prime Video

O último ano do seriado, que é sucesso de crítica e público, mostra o ator Gabriel Leone na pele de Pedro Dom (Gabriel Leone), um líder criminoso do Rio de Janeiro que é filho de Victor (Flavio Tolezani), um policial da cidade. A trama é baseada em uma história verídica.

' Atlas'| Netflix

A gigante do streaming aposta em outro longa-metragem de ficção científica. Em "Atlas", a mundialmente famosa Jennifer Lopez dá vida à analista de dados Shepherd , que se envolve em um complexo drama com o uso de uma nova inteligência artificial que põe em risco o futuro da humanidade. Astro de "Barbie" e "Shang-Chi", Simu Liu também está no elenco.

'Duna: Parte 2' | Max

Responsável por conquistar expressivos números de bilheteria nos cinemas, "Duna: Parte 2" já pode ser assistido no conforto de casa pela plataforma de streaming Max. Protagonizado por Timothée Chalamet e Zendaya, o enredo mistura drama, vingança, suspense e aventura.

'Fúria Primitiva' | Cinemas

Com a premissa vingativa envolvendo dramas familiares, o longa-metragem está disponível nos cinemas e narra a história de um lutador que quer vingar a morte da própria mãe. A obra é baseada na lenda de Hanuman, uma divindade hinduísta.

'Furiosa: Uma Saga Mad Max' | Cinemas

A franquia de filmes agora aposta na narrativa de Furiosa enfrentando uma quadrilha de motoqueiros. Para protagonizar a trama, Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth foram escalados. A direção fica a cargo de George Miller.

“Neste novo filme da franquia Mad Max, conforme o mundo caía, a jovem Furiosa é tomada do Vale Verde de Muitas Mães e cai nas mãos da grande Horda dos Motoqueiros, liderada por Warlord Dementus.”, conta a sinopse oficial.

