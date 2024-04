Filmes baseados em histórias reais têm o poder de emocionar e inspirar (Imagem: bbernard | Shutterstock) 5 filmes baseados em histórias reais para assistir

Os filmes baseados em histórias reais têm um poder especial de nos transportar para eventos e fatos que realmente aconteceram, proporcionando uma experiência cinematográfica profundamente envolvente e emocionante. Eles nos oferecem uma janela para o passado, permitindo que mergulhemos em mundos e personagens reais, suscitando reflexões sobre a natureza humana, a sociedade e os eventos que moldam nosso mundo.

Pensando nisso, confira, a seguir, 5 filmes baseados em histórias reais que capturam essa essência e nos levam por trajetórias inspiradoras e impactantes.

1. Cidade de Deus (2002)

A história acompanha a vida de dois amigos de infância, Buscapé (Alexandre Rodrigues) e Dadinho (Leandro Firmino). Enquanto o primeiro busca uma vida melhor por meio da fotografia, o segundo se torna um temido líder do tráfico, aprofundando-se no mundo do crime. O filme explora temas como violência, amizade e esperança, oferecendo uma visão crua e realista da vida na favela carioca. Reconhecida como uma das melhores obras-primas do cinema brasileiro , “Cidade de Deus” é impactante e emocionante.

Onde assistir: Netflix e Globoplay.

2. Menina de Ouro (2003)

O filme narra a história de Frankie Dunn (Clint Eastwood), um treinador de boxe amargurado e solitário, e Maggie Fitzgerald (Hilary Swank), uma determinada jovem com talento para o esporte. Apesar da resistência inicial dele em treinar mulheres, a persistência e a determinação da garota conquistam sua confiança. Com o apoio de Scrap (Morgan Freeman), eles formam uma equipe improvável e embarcam em uma jornada de superação e redenção no mundo do boxe.

Onde assistir : Max.

3. Em Silêncio (2011)

“Em Silêncio” é um drama que narra a história de uma escola para crianças surdas, em que, ao longo de cinco anos em 2000, ocorreram abusos sexuais cometidos pelo próprio corpo docente da instituição. O filme expõe de forma chocante os abusos sofridos pelas crianças e acompanha a luta para buscar justiça e proteger os jovens, visando evitar que tais atrocidades se repitam. A narrativa revela a importância de enfrentar a verdade, mesmo que dolorosa, e de agir para garantir a segurança e o bem-estar das vítimas, além de promover mudanças significativas nas instituições responsáveis pelo cuidado e pela educação das crianças.

Onde assistir: Netflix.

4. Nise – O Coração da Loucura (2015)

Ao retornar a um hospital psiquiátrico, no Rio de Janeiro, após sair da prisão, Nise (Glória Pires) desafia os métodos tradicionais de tratamento para esquizofrenia, propondo uma abordagem humanizada baseada na arte e no amor. Enfrentando resistência de seus colegas, ela assume o Setor de Terapia Ocupacional e transforma a vida dos pacientes, mostrando a capacidade de cura e transformação por meio da arte.

Onde assistir : Star+.

5. Infiltrado na Klan (2018)

“Infiltrado na Klan” acompanha Ron Stallworth (John David Washington), um policial negro do Colorado que se infiltra na Ku Klux Klan em 1978. Utilizando comunicação por telefone e cartas, ele assume a identidade de um membro da Klan, enquanto envia um policial branco para as interações presenciais. Com sua astúcia, ele desmantela planos de crimes de ódio e linchamentos, expondo a organização e arriscando sua vida no processo. O filme destaca a coragem de Ron em enfrentar o racismo e a intolerância, revelando as operações internas da Klan e suas ações violentas.

Onde assistir: Prime Video.