Na última quinta-feira (25), Kadu Rodrigues, assessor de famosas como Deolane Bezerra, MC Mirella e Pétala Barreiros, foi eliminado de “A Grande Conquista” . A saída dele virou piada na web.



Isso porque uma das clientes e amiga pessoal dele, a advogada e ex-A Fazenda Deolane Bezerra , organizou mutirões para que ele permanecesse no jogo. Por meio das redes sociais, a influenciadora pediu aos fãs que o tirassem da primeira zona de risco, o que esteve longe de acontecer.



Ele foi um dos menos votados pelo público recebeu apenas 2,34% dos votos. Além dele, outros dez participantes deixaram o reality . É o caso de Luiza Aragão (2,86%), Billy Santana (2,64%), Ratinho (2,48%), Vini Sassone (2,33%), Sandrão (2,31%), Marcus Cowboy (1,81%), Jo Werner (1,16%), Fran Sabino (0,81%) e Flavinha Cheirosa (0,45%).



Rival declarada de Deolane Bezerra em “A Fazenda 14” , Deborah Albuquerque veio a público debochar da saída do amigo da ex-colega de confinamento. “Deixe sua risada”, escreveu ela como legenda da foto que mostrava a eliminação de Kadu Rodrigues.

Confira a reação da web:

anahi: o público salvou

kadu: nem a deolane ajudou https://t.co/1YKQ3ALMaz — JESS_ 🇧🇷SOBRE_REALITY_SHOW (@JssicaS49477369) April 26, 2024





E o tal Kadu Rodrigues, assessor da Deolane Bezerra, que saiu logo de primeira? E olha que ela pediu votos para ele, hein. Votação não é fácil, gente! O público é quem responde. #AGrandeConquista2 pic.twitter.com/RiuDlGvro9 — ✠ Fagner Carvalho (@fgndesigner) April 26, 2024





O multirao da Deolane não serviu de nada. O Kadu foi eliminado.kk #AGrandeConquista2 https://t.co/cMAMSKYKO2 — Boneco Ventríloquo (@Boneco_v) April 26, 2024





kadu jurou mesmo que por ele ser assessor da deolane e mc mirella, nao iria ter ninguém pra bater de frente com ele KKKKK anahí bateu, debochou e jogou o cabelo na cara do escorado pic.twitter.com/vpSy3WGwA1 — Pri Maia ⭐️ (@ttprimaia) April 26, 2024





