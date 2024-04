Reprodução Record - 26.4.2024 Saiba quem são os 10 eliminados de 'A Grande Conquista'

O reality “A Grande Conquista” , da Record, teve os primeiros dez eliminados revelados na última quinta-feira (25). Os ex-confinados perdem a chance de concorrer ao prêmio milionário e de se mudarem para a mansão principal.

Os eliminados foram Luiza Aragão (2,86%), Billy Santana (2,64%), Ratinho (2,48%), Kadu Rodrigues (2,34%), Vini Sassone (2,33%), Sandrão (2,31%), Marcus Cowboy (1,81%), Jo Werner (1,16%), Fran Sabino (0,81%) e Flavinha Cheirosa (0,45%).



A zona de risco contava com 28 participantes . Os primeiros sete conseguiram se salvar da berlinda após vitória em uma prova. Os demais voltaram após voto do público, com índices maiores que 2,86%.

Entre os eliminados, algumas surpresas; Kadu Rodrigues, assessor de Deolane Bezerra, MC Mirella e Pétala Barreiros, foi eliminado logo na primeira zona de risco. Vini Sassone, que participou do reality "Ilhados com a Sogra", também não agradou ao público.

As três casas principais do reality também já têm donos. Lucas de Albú se tornou dono da Casa Laranja, enquanto Brunno Danesse assumiu o comando da Casa Verde. Já Gabriela Rossi ficou responsável pela Casa Azul.

Dirigido por Rodrigo Carelli , o mesmo diretor de “A Fazenda”, “A Grande Conquista” é apresentada por Rachel Sheherazade . A apresentadora, expulsa por agressão durante a última edição da competição rural, foi escalada para substituir Marina Rios, titular da primeira temporada do programa.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp