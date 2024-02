Reprodução Em agosto de 2023, Deborah Albuquerque chegou a intimar Deolane para uma luta

O desafeto entre Deborah Albuquerque e Deolane Bezerra segue vivo após "A Fazenda 14". Nesta terça-feira (27), Deborah provocou a advogada e a chamou para uma luta no ringue, como os ex-A Fazenda Mc Gui e Nego do Borel realizaram no fim de semana.



Segundo Deborah, em contato com a coluna, Deolane amarelou após o fim de A Fazenda, já que a ameaçou e não cumpriu. "Falou que ia me pegar aqui fora, que ia atropelar, fazer horrores, e ela jurou. Dando a palavra dela, ela que se diz tão sincera. Chegou aqui fora e amarelou. O Brasil quer que você cumpra o que você falou em A Fazenda. Vem me pegar no ringue, com regra, sem segurança, no soco. Que a gente vai ver quem é a brava", diz Deborah Albuquerque.

A ex-A Fazenda ainda debochou do potencial de Deolane no ringue, garantindo que ela duraria menos que Bambam na luta contra Popó (36 segundos). "Vou gritar na sua cara que a brava tem nome. Ganharia no primeiro round, ia ser igual a Bambam. Não dura 20 segundos comigo", alfineta.





Além de Deolane Bezerra, Deborah quer encontrar Raíssa Barbosa (A Fazenda 12) no ringue. "Raissa Barbosa teve a audácia de ir no Lucas Selfie e dizer que lutaria comigo. Ela me atacou pelas costas sem que eu soubesse. Já que ela é boazona, me pegaria, eu venceria. Até as duas juntas", afirma.



Essa não é a primeira vez que Deborah chama Deolane para um acerto de contas. Em uma edição da Casa da Barra, Deolane debochou de uma briga com Albuquerque, que se irritou.

"Já convoquei ela para lutar na Casa da Barra, quando ela resolveu debochar de uma briga nossa [em A Fazenda], intimidando um influenciador que eu não conheço, usando as mesmas palavras da nossa briga. Ela usa seguranças, irmãs, para protegê-la, vamos brigar de uma forma justa", completa.