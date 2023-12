Reprodução Repórter da Globo sofre tentativa de assalto ao vivo durante 'Encontro'

Conhecida pelas reportagens feitas nas atrações matinais da Rede Globo, como “Mais Você” e “Encontro com Patrícia Poeta", Ju Massaoka foi surpreendida durante uma passagem ao vivo que fazia na manhã desta sexta-feira (8) em São Paulo .



Isso porque um homem de bicicleta tentou roubar o celular dela. Após a tentativa de assalto , a jornalista usou as redes sociais para detalhar o acontecimento e explicar como estava desde o episódio.



“A arte salva! E uma boa equipe mais ainda! Hoje sofri uma tentativa de assalto durante um link ao vivo para o ‘Encontro’. Em plena luz do dia, com câmeras de segurança, da TV Globo e viaturas da polícia militar a menos de uma quadra de distância”, iniciou ela.



Massaoka relata que “é difícil descrever o sentimento, talvez um misto de impotência com tristeza e medo” e pontua ainda: “Graças a Deus esse assaltante não estava armado e o segurança, Celso Ricardo Rodrigues, foi ágil”.



De acordo com a repórter, Rodrigues segurou o assaltante e só o soltou quando havia se certificado de que ela “estava inteira e com o celular na mão”. “Que sorte eu tive”, confessa.



Por fim, Massaoka tranquiliza os espectadores que se preocuparam com o estado emocional e físico dela e da equipe de reportagem do “Encontro com Patrícia Poeta”: “Estamos bem, com todos os nossos pertences. Já voltamos à TV Globo em total segurança. Prontos para voltar ao batente e fazer o que a gente ama”.

Leia o relato dela na íntegra:





+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: