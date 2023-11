Reprodução/Instagram - 09.11.2023 Chad Smith, baterista do Red Hot Chili Peppers, curtiu show de Jorge e Mateus em SP





Enquanto o Red Hot Chili Peppers está em turnê pelo Brasil, o baterista Chad Smith tem aproveitado diversos eventos pelo país. O músico curtiu um show de Jorge e Mateus nesta quarta-feira (9), em São Paulo, e empolgou os sertanejos com a presença.





Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Chad assistindo à apresentação em meio à plateia da casa noturna e sorrindo enquanto acompanhava as músicas. Os cantores brasileiros ainda mostraram uma visita do baterista aos bastidores do local, onde conversou com Mateus.

"Foi irado trocar ideia com o Chad Smith no camarim essa noite. Músico de alma. Máximo respeito", escreveu a dupla no Instagram.

Deem um CPF para o homem! 🇧🇷



Chad Smith aproveitou sua estadia em São Paulo e compareceu a um show da dupla sertaneja Jorge e Mateus, em um bar na capital paulista na noite desta quarta-feira.









O Red Hot Chili Peppers está em turnê pelo Brasil e já realizou shows no Rio de Janeiro e em Brasília. O grupo ainda tem apresentações marcadas, com os ingressos esgotados, em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

No Rio, o músico também chamou atenção dos fãs por tocar bateria com um brasileiro em um bar em Ipanema. Além de apresentar canções da banda, Chad também tocou "Será", do Legião Urbana.

Simplesmente Chad Smith tocando Legião Urbana num bar do Rio de Janeiro.



🎥 guilhermekiedis pic.twitter.com/N7noCI02fc — RHCP Brasil (@RHCPbr) November 3, 2023





