Humorista faz piada com morte de Marília Mendonça e gera revolta; veja

A humorista Giovana Fagundes viralizou, na última quarta-feira (8), após fazer uma piada com a morte da cantora Marília Mendonça. Fãs e familiares da artista reprovaram a brincadeira e Fagundes se pronunciou sobre a piada.



Em um stories do Instagram de Fagundes, publicado da quarta-feira (08), ela diz: "Vai sair um avião daqui. Olha o tamanho do avião que falaram que vou embarcar. Vou de teco-teco. Vou de Marília Mendonça para São Paulo. Então estou fazendo esse story para dizer a todo mundo que me ama, que eu amo vocês de volta".

A cantora morreu, em 5 de novembro de 2021, após sofrer um acidente de avião no interior de Minas Gerais.

Então, na madrugada desta quinta-feira (9), a humorista retornou aos stories, mas para pedir desculpas sobre a piada. "Fiquei muito nervosa antes de entrar no avião, durante e depois. Na hora, a primeira pessoa que me veio foi a Marília Mendonça, mas em nenhum momento eu quis fazer piada com a morte de Marília Mendonça", iniciou ela.

"Quero pedir desculpas pelo meu erro [...] a gente trocava mensagens, ela me seguia no Instagram. Fiquei muito mal quando aconteceu a fatalidade com a Marília Mendonça, assim como o Brasil todo [...] Queria deixar claro que em nenhum momento eu tive a intenção de fazer piada com a morte de Marília Mendonça", continuou.

"Esse pedido de desculpas é principalmente para os fãs e familiares, nunca imaginei que teria essa proporção. Jamais imaginei que isso ia causar a dor que está causando em tantas pessoas. Eu amo Marília Mendonça, sou muito fã [...] Me desculpem", finalizou.

O irmão e a mãe de Marília usaram as redes sociais para reprovar a piada. João Gustavo disse no Twitter: "Temos o Nego Di versão feminina? Que coisa esquisitinha feinha né!", disse o cantor, referindo-se ao ex-BBB Nego Di, que é conhecido por fazer piadas um tanto quanto inusitadas sobre celebridades.

Já Dona Ruth recorreu aos stories. "Parem de dar palco para dar gente ridículo, humorista que não faz sucesso, humorista ruim, que precisa usar a dor de outra pessoa, a dor de uma mãe, de uma família, para fazer piadinha. Ela é ridícula! Nunca ouvi falar dessa mulher. E não vai ser a primeira e nem a última a fazer. A minha filha morta faz mais sucesso do que ela. Ela está tentando chamar atenção e vocês estão dando palco para isso", disse ela.



