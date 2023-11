Reprodução Luana Piovani critica Ludmilla após falha no Hino Nacional: 'Vergonha'

Luana Piovani usou as redes sociais para criticar Ludmilla após a performance da cantora durante o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, no último domingo (5), em São Paulo. A voz de "Rainha da Favela" contou o Hino Nacional no evento e foi acusada de esquecer um trecho da música.



O momento em que Ludmilla fica em silêncio em uma parte do Hino viralziou nas redes sociais e, logo, a cantora recebeu críticas. Uma dels foi feita por Luana Piovani nesta segunda-feira (6).



"Vergonha alheia!!", disse a atriz no Instagram. O comentário vem após Ludmilla negar que errou o Hino. A cantora explicou que, na verdade, enfrentou um problema técnico.

"Gente, foi emocionante. Vocês viram? O [Lewis] Hamilton entrou pra falar comigo! Foi muito f*da! Só teve uma falha no som no início... Mas, enfim, a gente tirou de letra e arrasou. Foi top! Obrigada todo mundo que mandou mensagem", disse ela nos stories.



VERGONHA: A Ludmilla foi a escolhida para cantar o hino nacional na abertura do GP de Interlagos de F1 e conseguiu errar a letra e esquecer a metade do hino.



Se fosse uma letra com “vai, desce, sobe e rebola” ela com certeza não erraria. Mas o importante é a diversidade, né? 🫶 pic.twitter.com/MDCn5EhI2n — 𝖳𝗁𝗈𝗆𝖺𝗌 (@thomqrz) November 5, 2023





