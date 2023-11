Reprodução GP: Ludmilla explica erro ao cantar hino nacional e recebe críticas

A cantora Ludmilla foi responsável por entoar o hino nacional brasileiro neste domingo (5), durante a abertura do GP de Fórmula 1, realizado em Interlagos. O início da apresentação foi marcada por um erro técnico e internautas criticaram a cantora apontando que ela teria esquecido a letra.

Nos Stories, a funkeira apareceu para se defender e explicar o que teria acontecido. "Gente, foi emocionante. Vocês viram? O Hamilton entrou pra falar comigo! Foi muito fod*! Só teve uma falha no som no início, mas enfim, a gente tirou de letra e arrasou. Foi top! Obrigada todo mundo que mandou mensagem e torceu. Foi lindo!", declarou.

Ludmilla esquecendo a letra do hino nacional.



Que Vergonha 💀 pic.twitter.com/ktmM5CLwmH — Karol G (@citoukarolg) November 5, 2023

A apresentação marcou a parceira de Ludmilla com o pequeno Miguelzinho do Cavaco, sucesso nas redes sociais pelo dom musical.

No X, antigo Twitter, internautas supuseram que a cantora havia esquecido a letra do hino nacional.

"A Ludmilla, uma cantora consolidada no Brasil, passando vergonha porque esqueceu o hino nacional. Como pode ter aceitado esse convite e sem ter tido o profissionalismo de aprender a letra? Aliás, como que ela não sabe a letra??????", publicou um internauta.

"VERGONHA MUNDIAL! A “cantora” Ludmilla foi escolhida para cantar o hino nacional na abertura do GP de Interlagos de F1 e simplesmente mostrou desconhecer mais da metade do hino", disse outro.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.