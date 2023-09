Reprodução/Instagram/Globo - 27.09.2023 Isabel Teixeira e Juliano Cazarré reviveram 'Pantanal' em encontro nos bastidores da Globo





Isabel Teixeira e Juliano Cazarré se encontraram nos bastidores dos estúdios Globo no Rio de Janeiro, na última terça-feira (26), e relembraram a parceria em "Pantanal" em uma postagem nas redes sociais. Os atores interpretaram Maria Bruaca e Alcides no remake exibido em 2022 e brincaram sobre o futuro dos personagens após a conclusão da trama.





"Nossas terrinhas no Sarandi renderam", afirmou o ator nos stories do Instagram, onde compartilhou uma selfie com a artista. Cazarré fez menção à propriedade de Tenório (Murilo Benício), ex-marido de Bruaca, onde o casal recomeçou a história no fim da novela.

Na publicação recente de Juliano, os atores aparecem caracterizado para os primeiros personagens que interpretam na Globo desde "Pantanal". O ator está no ar como o vilão Pascoal Garcia na trama das sete, "Fuzuê", e Teixeira acaba de estrear como Helena em "Elas por Elas", nova novela das seis.



Alcides e Maria Bruaca tiveram grande repercussão entre o público durante a novela das nove . A relação dos personagens marcou a trajetória de liberdade da ex-esposa de Tenório, que sofria um relacionamento tóxico antes de se conectar com o peão.

