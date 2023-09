reprodução / Twitter Bella Campos foi vista em clima de romance com ex

De volta da viagem ao Egito, Bella Campos desembarcou no Rio de Janeiro e saiu para curtir a noite com várias amigas. Mas ela não estava acompanhada só delas, o ex-namorado, Vini Albuquerque, também acompanhava a atriz. Os dois foram vistos em clima de romance.

Reprodução / Instagram Os atores postaram stories no mesmo lugar

A saída começou no Samba do Trabalhador, na Vila Isabel, onde tanto Bella quanto Vini postaram fotos. Em uma das imagens, é possível ver os dedos da atriz do lado de um balde de cerveja. Depois os dois seguiram para o Beco do Rato, no centro do Rio, onde foram fotografados juntinhos.

Os dois já tinham se reaproximado pelas redes sociais. No último sábado (23), quando a artista ainda estava no Egito, ele postou uma frase com a legenda de “Don’t Matter”, do Akon, que dizia "ninguém quer nos ver juntos, mas não importa, não". Bella comentou: "Tá falando gringo por quê?". E ele respondeu: "Porque você está na gringa."

Reprodução / Instagram Os dois pareciam flertar nos comentários da foto do rapaz

Bella e Vini se conheceram quando fizeram juntos um teste para a temporada 2020 de "Malhação", que foi cancelada em decorrência à pandemia. Eles namoraram por algum tempo, mas a atriz já estava solteira quando estreou em “Pantanal”.

Vini Albuquerque participou do elenco de “Travessia” e fazia parte do grupo de amigos de Chiara, interpretada por Jade Picon. Além disso, ele também pode ser visto no clipe de “Girl From Rio”, de Anitta.