Política

Ainda na web, a apresentadora já foi alvo de críticas por expor o posicionamento político em diferentes redes sociais. Penélope publicou comentários elogiando Jair Bolsonaro durante a presidência do político, enquanto fez críticas ao governo de Lula. "Para quem acha que o nome do filme seria 'Lula: o retorno', fiquem com 'Lula: o retrocesso'. Só quero ver bater palmas no final", afirmou em uma declaração recente no Instagram.