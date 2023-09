Reprodução/Instagram Kayky Brito apresenta resposta satistória em tratamento, diz boletim

A Polícia Civil concluiu que o motorista de aplicativo que atropelou Kayky Brito na orla da Praia da Tijuca, no dia 2 de setembro, estava abaixo da velocidade permitida.

Segundo o relatório final da 16ª DP (Barra da Tijuca), obtido pela TV Globo, Diones Coelho Silva estava dirigindo o veículo com a média de 48 km/h no momento do atropelamento. O limite de velocidade daquele trecho é de 70 km/h.

Kayky sofreu politrauma corporal e traumatismo craniano e ficou internado na UTI por semanas, mas deixou a unidade na sexta-feira (22) e vem se recuperando.

O delegado responsável pelo caso, Ângelo Lages, concluiu que Diones não responderá por nenhum crime porque ficou comprovado que não havia bebido ou usado outra substância, segundo exames feitos no dia, estava dentro do limite de velocidade, conduzia o automóvel com atenção – como comprovado por imagens e pelo depoimento da testemunha, a passageira Maria Estela Lima e parou o carro e prestou socorro.

“Ele ainda realizou ações para evitar a colisão, apesar da escassez temporal para reação e frenagem. Entendemos que todos os elementos colhidos em depoimentos, laudos e vídeos, além da atitude de socorrer a vítima, isentam o motorista de qualquer responsabilidade”, explicou o delegado.

Agora, a polícia vai solicitar o arquivamento do caso e encaminhar o inquérito ao Ministério Público, que posteriormente seguirá para a Justiça.