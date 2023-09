Reprodução TV Globo - 18.09.2023 Thales Bretas e filhos homenageiam Déa Lúcia

Apresentadora de um dos quadros do “Domingão com Huck” , Déa Lúcia completou 76 anos de idade no último domingo (17). Entre as declarações dos colegas de trabalho e do público, a mãe de Paulo Gustavo foi surpreendida com um vídeo de homenagem feito pelo médico Thales Bretas, que foi casado com o humorista, e pelos netos Gael e Romeu.



Vestidos com trajes de super-heróis, como Thor e Capitão América, do UCM (Universo Cinematográfico Marvel), eles se declararam para a aniversariante. “Viemos aqui de super-herói dar um super recado para você”, iniciou o viúvo de Paulo Gustavo . “Um beijo, eu te amo”, disseram Gael e Romeu.



“Parabéns, muitos anos de vida, obrigado por ser uma super-heroína para gente, super avó, super mãe e agora super apresentadora. Muito sucesso, muita saúde, muitos anos de vida e muita alegria”, desejou Thales, enquanto era imitado pelos dois filhos.



Além das homenagens feitas pelo viúvo de Paulo Gustavo e pelos netos, Déa Lúcia foi parabenizada pelo apresentador Luciano Huck, pelo ator Cauã Reymond - que está no ar como Caio em “Terra e Paixão” - e também pelo cantor, autor e ator Moacyr Franco, que interpretou "Ainda Ontem Chorei de Saudade" no palco da atração dominical.

Veja o vídeo de homenagem feito por Thales Bretas e os filhos, Gael e Romeu:

Eu não tô chorando, você é que tá 🥹🥹🥹 #Domingão pic.twitter.com/ujx7h7ZUtB — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 17, 2023