Reprodução Instagram - 03.08.2023 Thales Bretas com o filho Romeu

Viúvo de Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas celebrou o aniversário do filho Romeu, que completa 4 anos de idade nesta quinta-feira (3). Por meio de um texto de felicitações, Bretas homenageou o herdeiro e relembrou a importância de Paulo Gustavo, que faleceu de Covid-19, aos 42 anos, em 2021.



Thales iniciou a mensagem ao filho com a lembrança do dia do nascimento de Romeu. “Meu filhotinho carinhoso, você chegou na dificuldade, me esperou para nascer, num trabalho de parto longo”, escreveu ele, que ainda destacou que o aniversariante nasceu “prematuro” e por isso “precisou ficar 10 dias sob o cuidado intensivo na UTI neonatal”.



Ao relembrar o papel de Paulo Gustavo como um dos pais de Romeu, Bretas declarou que o filho “sempre foi muito amado pelos dois pais que cuidaram tanto de você nesse início e em toda a vida!”. O médico ainda enfatizou que é assim que pretende “cuidar” do filho mais velho pelos próximos anos que virão.



Paulo Gustavo e Thales Bretas se casaram em uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro, em 2015. Juntos, eles são pais de Romeu, que completou 4 anos de idade hoje (3), e Gael, que tem 3 anos de idade. Os dois filhos nasceram em 2019.

Confira a publicação na íntegra:

