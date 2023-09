Reprodução TV Globo - 18.09.2023 Samuel de Assis no Lip Sync

O ator Samuel de Assis , de 40 anos, esteve no “Domingão com Huck”, no último domingo (17), e ganhou a batalha do Lip Sync com uma apresentação em que homenageia a cantora Ludmilla. O artista, visto recentemente como o advogado Benjamin em “Vai na Fé”, duelou com Nicolas Prattes, que protagoniza a atual novela das sete, “Fuzuê”.



Para a competição, Samuel reinterpretou os hits “Fala Mal de Mim” e “Socadona”. Antes da homenagem à Ludmilla , o ator cantou canções de Xanddy, na fase inicial da disputa. Já Prattes escolheu Xuxa e Justin Timberlake como artistas para reinterpretar no palco.



“O prazer que foi fazer essa novela, que foi um marco na história da televisão brasileira, fazer com que crianças pretas se sintam representadas. É muito feliz quando eu ando na rua e vem um monte de crianças pretas e pessoas pretas e dizem: ‘Obrigado, eu estou me vendo e sei que posso’. Ninguém melhor do que Ludmilla para me ajudar nessa representatividade toda”, diz.



Durante a participação no programa, Samuel de Assis se declarou para Carolina Dieckmann , com quem contracenou no folhetim de Rosane Svartman. “Fico emocionado de falar da Carol, porque eu acho que a Carol foi o meu maior presente de 2023. Carol, eu te amo, um beijo, meu amor, parabéns, toda felicidade e sorte do mundo”, desejou ele.

Veja a apresentação de Samuel de Assis com os hits de Ludmilla:

O que foi isso, Brasil?! 🔥 @samuel_deassis entrega TUDO dublando @Ludmilla na Batalha do Lip Sync do #Domingão ! pic.twitter.com/S22fEXUkfH — Domingão com Huck (@domingao) September 17, 2023