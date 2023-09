Reprodução/Instagram - 17.09.2023 Carolina Dieckmann deixou bolo cair no chão em festa de aniversário





Carolina Dieckmann completou 45 anos neste sábado (16) e celebrou o aniversário em uma festa com amigos e familiares. A atriz deixou o bolo cair no chão durante a comemoração e mostrou o momento em uma postagem nas redes sociais, que acumulou críticas de internautas.

Pessoas apontaram que a aniversariante teria deixado o alimento cair de propósito. No vídeo divulgado no Instagram, Dieckmann aparece cantando o "Parabéns da Xuxa" e levanta os braços em empolgação, mas não consegue equilibrar o bolo nas mãos e o doce vai direto ao chão. O registro também exibe os convidados tentando ajudar e rindo após o acidente.







"Só eu que achei forçado? Desperdício, caso tenha sido", criticou um internauta nos comentários. "Achei sem graça, atitude sem noção jogar bolo no chão", reprovou outro. "Gosto muito de você como atriz, mas muito infantil essa atitude", afirmou mais um.

Carolina rebateu as críticas nos stories e expôs a preocupação com a reação do público com o ocorrido. "Comecei a ver uns comentários maldosos dizendo que joguei de propósito o bolo. Fico pensando, estou muito feliz, isso não me abala, mas isso me preocupa. Que pensamento feio achar que joguei meu bolo de propósito no chão. Não, eu não joguei meu bolo de propósito no chão, nunca faria isso", declarou.



A atriz ainda ressaltou que o alimento não foi desperdiçado: "Todo mundo comeu o bolo. O vídeo que postei, se vocês olharem, o bolo caiu em pé. Todo mundo comeu o bolo. Não teve desperdício de comida. Teve um acidente de um momento alegre e foi tão mágico que o bolo deu uma cambalhota e caiu em pé. Para quem pensa nisso, presta atenção. O tipo de coisa que está nutrindo. Não julgue as pessoas".





Apesar das declarações negativas, Carolina Dieckmann aproveitou para parabenizar aqueles que enviaram mensagens positivas a parabenizando pelo aniversário. "Obrigada pelas demonstrações de carinho, estou me sentindo muito amada. Não só pelas pessoas que conheço, mas pelo monte de gente que não conheço. Estou indo dormir preenchida desse amor. Queria agradecer de novo. E espalhem coisas boas, para dentro e para fora", concluiu.

