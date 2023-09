Reprodução/Instagram - 14.09.2023 Ludmilla se pronunciou após curtir suposta crítica à carreira de Anitta





Ludmilla se pronunciou após curtir uma suposta crítica à Anitta nas redes sociais. O comentário no Twitter não mencionava o nome da cantora de "Funk Rave", mas fazia referência à apresentação da artista no "VMA 2023" e questionava a carreira internacional dela.

"Tudo muito artificial [risos]. Claramente é muito conectada lá fora e aí todo evento performa uma música que ninguém conhece, ganha um prêmio de votação popular e se mantém o mito da carreira internacional", afirma a postagem, que teve a curtida de Ludmilla retirada após a repercussão na web.





"Na moral, vai tomar no c*, mano. C*ralho, que ódio", reagiu a autora de "Numanice" no Twitter. A cantora ainda explicou que "desfez a palhaçada" após ser alertada pela equipe, enquanto descansa em uma viagem após show no The Town .

"Gente, estou em Angra [dos Reis, Rio de Janeiro]. 'Dias de descanso'. Se reparar, nem postando nada eu estou, porque não estou online. Recebi uma ligação e na mesma hora desfiz a palhaçada, mas na hora não foi ninguém né, ok", completou.

Namoral vai tomar no cu mano caralho q ódio — LUDMILLA (@Ludmilla) September 14, 2023





Gente tô em angra “dias de descanso” se reparar nem postando nada eu to, pq não tô on-line, recebi uma ligação e na mesma hora desfiz a palhaçada mas na hora não foi ninguém né, ok — LUDMILLA (@Ludmilla) September 14, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: