O VMA 2023 vai premiar os destaques da música atual em uma cerimônia nesta terça-feira (12). A premiação acontece em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e contará com Anitta entre os diversos artistas internacionais com apresentações confirmadas para o evento.





Que horas começa?

O MTV Video Music Awards terá um pré-show a partir das 19h30, em que os convidados famosos passarão pelo tapete vermelho e artistas como Sabrina Carpenter e NLE Choppa vão se apresentar. Saweetie, Nessa, Dometi e Kevan Kenney são os apresentadores confirmados para o aquecimento da premiação, que começa oficialmente às 21h.

Onde assistir?

No Brasil, o público pode acompanhar o evento ao vivo pela MTV ou Pluto TV, pelo canal MTV Pluto TV.

Quem vai se apresentar?

Em 2022, Anitta se tornou a primeira brasileira a subir ao palco do VMA e apresentou o hit "Envolver". A cantora volta ao prêmio internacional para um novo show e já compartilhou um vídeo dos ensaios ao som de "Funk Rave". A artista também deve cantar outras músicas na ocasião, como “Casi Casi", "Used To Be” e “Back For More”, esta última com o grupo sul-coreano TXT.





Entre outros nomes com apresentações confirmadas estão Olivia Rodrigo, Demi Lovato, Nicki Minaj, Doja Cat, Cardi B, Megan Thee Stalion, Lil Wayne, Karol G, Fall Out Boy, Måneskin, Tomorrow X Together, Kelsea Ballerini, Stray Kids e mais.

Além de se apresentar, Shakira também vai receber uma homenagem com o "Vanguard Award", que celebra a carreira de um artista diferente em cada edição.

Quem foi indicado?



Shakira e Anitta concorrem na mesma categoria, de "Melhor Videoclipe Latino" - enquanto a brasileira concorre pelo registro de "Funk Rake", a colombiana disputa com “Acróstico” e na parceria com Karol G, com “TQG”. A homenageada da noite também concorre com Beyoncé, Taylor Swift e outros artistas na categoria de "Artista do Ano".

Swift lidera as indicações do ano, disputando por oito prêmios, e SZA vem logo em seguida, indicada a seis categorias. A votação foi aberta ao público. Confira abaixo a lista completa dos indicados:

Vídeo do Ano

Doja Cat - “Attention”

Miley Cyrus - “Flowers”

Nicki Minaj - “Super Freaky Girl”

Olivia Rodrigo - “Vampire”

Sam Smith & Kim Petras - “Unholy”

SZA - “Kill Bill”

Taylor Swift - “Anti-Hero”

Artista do Ano

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift

Música do Ano

Miley Cyrus - “Flowers”

Olivia Rodrigo - “Vampire”

Rema & Selena Gomez - “Calm Down”

Sam Smith & Kim Petras - “Unholy”

Steve Lacy - “Bad Habit”

SZA - “Kill Bill”

Taylor Swift - “Anti-Hero”

Melhor Videoclipe Latino

Anitta - “Funk Rave”

Bad Bunny - “Where She Goes”

Eslabon Armado & Peso Pluma - “Ella Baila Sola”

Grupo Frontera & Bad Bunny - “un x100to”

Karol G & Shakira - “TQG”

Rosalía - “Despechá”

Shakira - “Acróstico”

Artista Revelação

GloRilla

Ice Spice

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Melhor Colaboração do Ano

David Guetta & Bebe Rexha - “I'm Good (Blue)”

Post Malone & Doja Cat - “I Like You (A Happier Song)”

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - “Gotta Move On”

KAROL G & Shakira - “TQG”

Metro Boomin ft. The Weeknd, 21 Savage, Diddy - “Creepin’ (Remix)”

Rema & Selena Gomez - “Calm Down”

Melhor Videoclipe de Pop

Demi Lovato - “Swine”

Dua Lipa - “Dance the Night”

Ed Sheeran - “Eyes Closed”

Miley Cyrus - “Flowers”

Olivia Rodrigo - “Vampire”

P!NK - “Trustfall”

Taylor Swift - “Anti-Hero”

Melhor Videoclipe Hip-Hop

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - “Gotta Move On”

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - “STAYING ALIVE”

GloRilla & Cardi B - “Tomorrow 2”

Lil Uzi Vert - “Just Wanna Rock”

Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX - “Kant Nobody”

Metro Boomin ft. Future - “Superhero (Heroes and Villains)”

Nicki Minaj - “Super Freaky Girl”

Melhor Videoclipe Rock

Foo Fighters - “The Teacher”

Linkin Park - “Lost (Original Version)”

Red Hot Chili Peppers - “Tippa My Tongue”

Måneskin - “The Loneliest”

Metallica - “Lux Æterna”

Muse - “You Make Me Feel Like It’s Halloween”

Melhor Videoclipe Alternativo

Blink-182 - “Edging”

Boygenius - “The Film”

Fall Out Boy - “Hold Me Like a Grudge”

Lana Del Rey ft. Jon Batiste - “Candy Necklace”

Paramore - “This Is Why”

Thirty Seconds To Mars - “Stuck”

Melhor Videoclipe R&B

Alicia Keys ft. Lucky Daye - “Stay”

Chlöe ft. Chris Brown - “How Does It Feel”

Metro Boomin ft. The Weeknd, 21 Savage, Diddy - “Creepin’ (Remix)”

SZA - “Shirt”

Toosii - “Favorite Song”

Yung Bleu & Nicki Minaj - “Love In The Way”

Melhor Videoclipe K-Pop

Aespa - “Girls”

Blackpink - “Pink Venom”

Fiffty Fifty - “Cupid”

Seventeen - “Super”

Stray Kids - “S-Class”

Tomorrow X Together - “Sugar Rush Ride”

Melhor Videoclipe de Afrobeats

Ayra Starr - “Rush”

Burna Boy - “It’s Plenty”

Davido ft. Musa Keys - “Unavailable”

Fireboy DML & Asake - ”Bandana”

Libianca - “People”

Rema & Selena Gomez - “Calm Down”

Wizkid ft. Ayra Starr - “2 Sugar”

Melhor Videoclipe pelo Bem

Alicia Keys - “If I Ain’t Got You (Orchestral)”

Bad Bunny - “El Apagón - Aquí Vive Gente”

Demi Lovato - “Swine”

Dove Cameron - “Breakfast”

Imagine Dragons - “Crushed”

Maluma - “La Reina”

Melhor Fotografia

Adele - “I Drink Wine”

Ed Sheeran - “Eyes Closed”

Janelle Monae - “Lipstick Lover”

Kendrick Lamar - “Count Me Out”

Miley Cyrus - “Flowers”

Olivia Rodrigo - “Vampire”

Taylor Swift - “Anti-Hero”

Melhor Direção

Doja Cat - “Attention”

Drake - “Falling Back”

Kendrick Lamar - “Count Me Out”

Megan Thee Stallion - “Her”

Sam Smith & Kim Petras - “Unholy”

SZA - “Kill Bill”

Taylor Swift - “Anti-Hero”

Melhor Direção de Arte

Boygenius - “The Film”

Blackpink - “Pink Venom”

Doja Cat - “Attention”

Lana Del Rey ft. Jon Batiste - “Candy Necklace”

Megan Thee Stallion - “Her”

SZA - “Shirt”

Melhores Efeitos Visuais

Fall Out Boy - “Love From the Other Side”

Harry Styles - “Music for a Sushi Restaurant”

Melanie Martinez - “Void”

Nicki Minaj - “Super Freaky Girl”

Sam Smith & Kim Petras - “Unholy”

Taylor Swift - “Anti-Hero”

Melhor Coreografia

Blackpink - “Pink Venom”

Dua Lipa - “Dance the Night”

Jonas Brothers - “Waffle House”

Megan Thee Stallion - “Her”

Panic! at the Disco - “Middle of a Breakup”

Sam Smith & Kim Petras - “Unholy”

Melhor Edição

Blackpink - “Pink Venom”

Kendrick Lamar - “Rich Spirit”

Miley Cyrus - “River”

Olivia Rodrigo - “Vampire”

SZA - “Kill Bill”

Taylor Swift - “Anti-Hero”

Melhor Apresentação "Push" do Ano

August 2022: Saucy Santana - “Booty”

September 2022: Stephen Sanchez - “Until I Found You”

October 2022: JVKE - “golden hour”

November 2022: Flo Milli - “Conceited”

December 2022: Reneé Rapp - “Colorado”

January 2023: Sam Ryder - “All The Way Over”

February 2023: Armani White - “GOATED”

March 2023: Fletcher - “Becky's So Hot”

April 2023: Tomorrow X Together - “Sugar Rush Ride”

May 2023: Ice Spice – “Princess Diana”

June 2023: FLO – “Losing You”

July 2023: Lauren Spencer Smith - “That Part”

