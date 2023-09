Reprodução/Instagram - 16.08.2023 Monique Evans completou 67 anos em 2023





Monique Evans não esconde a frustração ao falar do momento profissional atual. Aos 67 anos, a apresentadora lamenta a falta de oportunidade em trabalhos na televisão e relembra o sucesso na apresentação de programas entre os anos 1990 e 2000, como “De Noite na Cama” e “Noite Afora”.

“Aproveitar [minhas conquistas] agora é complicado, porque não estou trabalhando há muitos anos. Sinto falta de trabalhar, porque acho que quando vamos envelhecendo, temos necessidade de trabalhar e fazer alguma coisa. Sinto muita falta de criar. Quando eu trabalhava na televisão, criava todo dia com as pessoas, bolava aquilo tudo da minha cabeça”, diz ao iG Gente.





‘Não dão mais valor depois de uma certa idade’

Evans acredita que as “portas fecharam para muita gente” na TV, mas sugere que a ausência de oportunidade está associada para a idade. “Aqui no Brasil é assim mesmo, as pessoas não dão mais valor depois de uma certa idade. Acham que tem que jogar fora, porque a pessoa não tem mais valor. Isso é muito triste [...] E a televisão está com esse problema sério, que quase ninguém mais assiste. Estão sem dinheiro para investir, então, quase não tem programa”, afirma.

Monique assume que pensou em se aventurar por outros formatos de programas, mas que não conseguiria ter o mesmo impacto desejado, diante de um possível cancelamento. “Poderia até fazer um podcast [...], mas tenho até medo de falar de sexo hoje em dia. Porque nada mais pode ser falado, tudo virou homofobia ou racismo e não sei o que. Tenho medo de falar livremente e de falar alguma coisa errada”, avalia.

A apresentadora recorda que “não pensava para falar antigamente”, o que, na visão dela, era benéfico para os programas. “Só ia falando. Por isso meu programa era tão engraçado. Hoje em dia você tem que pensar muito para falar e não fica mais espontâneo [...] [Um novo programa] até seria aceito, se tivesse pensado e peneirado antes o que eu fosse falar. Mas não ia ficar muito natural. Porque [meu programa] era engraçado exatamente pelas gafes que dava”, comenta.





Questionada da possibilidade de revisitar algum programa da trajetória na TV, Monique Evans seleciona o “Noite Afora”, atração erótica que foi ao ar entre 2001 e 2004 e abordava sexo em entrevistas e matérias especiais. No entanto, ela reforça a preocupação de não garantir a espontaneidade em um trabalho como esse, atualmente.

“Gostaria de ter um programa desse tipo. Sou engraçada, esse meu lado é que eu gosto de fazer as pessoas rirem, trazer felicidade para as pessoas. Encontrava sempre pessoas [a abordando sobre a atração]. Uma vez encontrei uma senhorinha que disse: ‘Meu marido morreu recentemente, mas uma das memórias que eu tenho boas é que quando a gente assistia ao programa juntos’. Era um programa para todas as idades, as adolescentes viam escondido dos pais e as senhorinhas também assistiam. E todo mundo ria demais”, declara.

rindo aqui pensando que eu devia ter uns 7, 8 anos e toda a família assistia junto o "Noite Afora" com a Monique Evans entrevistando pessoas numa cama sobre sexo & outras coisas. minha família me possibilitou uma educação de base sólida. pic.twitter.com/tcY6qX8ibK — Renan Guerra (@_renanguerra) May 3, 2022





‘Não tem necessidade uma mulher de 67 anos ficar mostrando o corpo’

Afastada da TV, Monique compartilha a vida com mais de 600 mil seguidores no Instagram e reuniu elogios ao mostrar o resultado de uma harmonização facial . A apresentadora diz que “sempre gostou” de procedimentos estéticos e celebra a autoestima elevada após a intervenção, diante de comentários que comparam a aparência atual com a da filha, Bárbara Evans.

“Que bom que agora estou de novo parecida com ela, porque vamos envelhecendo e o rosto vai caindo, desmoronando e se desintegrando. É uma coisa muito triste. Fiquei muito feliz com essa harmonização, que colocou tudo no mesmo lugar de novo, por isso que fiquei parecida com ela”, declara, também defendendo a aplicação de botox.

Evans entrega que tinha medo de fazer alguma intervenção que mudasse drasticamente o rosto, mas reconhece que o resultado foi o esperado. “Não mudou o rosto e achei isso maravilhoso. É legal você se maquiar com o rosto assim, sem tantas rugas, sem estar caído. Hoje em dia é tão fácil me maquiar, tão bom me olhar no espelho e se ver bonita”, exalta.

Reprodução/Instagram - 16.08.2023 Monique Evans mostrou antes e depois de harmonização facial





A apresentadora expõe que gostaria de fazer uma abdominoplastia, por conta da flacidez na barriga, mas pondera a cirurgia plástica. “Agora está tudo flácido, então, se for fazer a barriga, tem que fazer a perna e os braços. Então falo que não vou mexer, que é mais fácil usar manga comprida, uma calça comprida”, analisa.

“Não tem necessidade de uma mulher de 67 anos ficar mostrando o corpo. Não vou à praia porque sei que paparazzi vai lá fotografar e vai me detonar, porque é assim que fazem. Porque as pessoas acham que você tem que ter o mesmo corpo que você tinha com 20 anos”, opina. Monique ainda avalia que teve o “corpo mais bonito” aos 50 anos.

“Estava no auge, antes de ter depressão. Mas aí eu tive depressão, fiquei quatro anos sem malhar e nunca mais voltou. Perdi os ligamentos da perna e nunca voltou a ser como era”, analisa. Evans explica que também não vai à praia atualmente por ter enfrentado um câncer de pele e não poder tomar sol, mas critica os comentários de internautas sobre o corpo.





“Quem fala que [os comentários] não afetam, está mentindo, porque afeta. Às vezes dói e machuca. As pessoas escrevem sem pensar que podem estar matando uma pessoa. Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir certas coisas. Não é só com relação à estética, com relação a tudo. Então eles podem estar matando uma pessoa com um negócio desses”, comenta.

A apresentadora explica que tenta “não expor tanto” o dia a dia ou acompanhar muitos comentários, evitando principalmente as reações do público no Twitter. Contudo, ela aponta as declarações que a deixam mal: “‘Você é velha ou botocada’, não me atinge, quem não é botocada? Mas falam umas coisas que me atingem mesmo. Principalmente quando falam da Bárbara [filha] ou da Cacá [Werneck, noiva]. Isso magoa demais”.

“Coitada da Gretchen, vão em cima dela o tempo inteiro e ela está com o corpo incrível de maravilhoso com a idade dela. E ela mostra mesmo assim, que acabem com ela. Então não vou me expor dessa maneira, porque sei que vão vir em cima de mim”, completa.