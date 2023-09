reprodução / Twitter Bruno Mars posta vídeo em agradecimento ao Brasil

O cantor, que foi uma das atrações mais esperada do festival The Town, postou um vídeo agradecendo o Brasil e relembrando a última vinda ao país, em 2017.

"Já se passaram seis longos anos, mas finalmente 'vim ao Brasil'. Obrigado, São Paulo, por duas noites incríveis. EU TE AMO! Atenciosamente, Seu Bruninho", legendou o post, usando o apelido dado pelos fãs brasileiros.

No vídeo, Bruno mostra trechos das apresentações no festival, tanto do dia 2 quanto do dia 10 de setembro. Além disso, ele também aparece andando tranquilamente pelas ruas do Pacaembu, em São Paulo, usando uma camisa retrô da seleção brasileira.

Ao som de um funk remixado chamado "Bruninho's Theme Song", ele faz relação a uma frase dita pelos fãs brasileiros, que sempre pedem que os artistas venham ao Brasil. No fim, ele olha para a câmera, e sorrindo no palco do festival, dubla a frase "Brazil, I came", que pode ser traduzida para o português como "Brasil, eu vim".

It’s been 6 long years but i finally “Come to Brasil” Thank you São Paulo for two incredible nights. I LOVE YOU! Sincerely, Your Bruninho 🇧🇷 ♥️ pic.twitter.com/5UOtqlJn5g — Bruno Mars (@BrunoMars) September 11, 2023