Reprodução/Globo - 12.09.2023 Juliano Castro, repórter da Globo, se emocionou ao mostrar tragédia no RS





O repórter Juliano Castro se emocionou enquanto mostrava a destruição em Roca Sales, uma das cidades mais atingidas pelo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. O profissional da Globo relatou a dificuldade da cobertura da tragédia em uma passagem ao vivo no "Encontro", na manhã desta terça-feira (12).

Castro mostrou casas levadas pela enchente no Rio Taquari e disse que se impressionou com a destruição no local. "É difícil nessa cobertura definir qual é a pior imagem, porque é uma pior que a outra. É impressionante essa destruição toda", afirmou.





Após conversar com Janete e Airton, que perderam a casa na tragédia, o repórter não escondeu a emoção ao retomar o contato com Patrícia Poeta. "Muito difícil. Muito obrigada, Dona Janete e Seu Airton. Patrícia, volto com você ai. Que tristeza. É muito difícil para a gente, inclusive, narrar esse tipo de situação", declarou, suspirando emocionado.

"Muito triste. Você está testemunhando vários casos [...] Estamos vendo a grande destruição perto de vocês, um pedacinho da cidade. E é essa sensação de impotência, de muita tristeza, mas também de impotência. Desejo muita força para o casal retomar a vida", respondeu a apresentadora.

"[A situação está] difícil. Mal terminou esse primeiro trauma muito grande, as pessoas ainda estão vivendo isso e agora essa previsão", complementou. Juliano falava da previsão de novos temporais que voltam a atingir o Rio Grande do Sul nesta semana .

