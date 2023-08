Ítalo Ferreira

Em uma atração marcada pela presença da família de Faustão, o surfista Ítalo Ferreira foi o convidado especial do programa de despedida do apresentador na emissora. O atleta abordou um projeto social que se dedica e ainda ganhou homenagens no quadro "Arquivo Pessoal". Antes de deixar os estúdios, ainda presenteou o apresentador com uma prancha.