Cínthia Toledo deu à luz Gabriel, segundo filho com o marido, o jornalista Filipe Serrano. A repórter de jornais matinais da Globo, como "Hora 1" e "Bom Dia São Paulo", já é mãe de Thiago, de três anos.

O anúncio do nascimento do filho foi feito nesta quinta-feira (31), no Instagram. A jornalista agradeceu o apoio da equipe envolvida no parto e se declarou ao bebê.





"Gabriel. Meu menino anjo. Meu bebê arco-íris. Meu amor. Que benção receber você, ser sua mãe. Você veio no seu tempo e a espera valeu cada segundo. A nossa jornada está só começando. Não vai ser fácil, filho. Mas vai ser lindo, cheio de amor", declarou.

"Sua mamãe nem acredita que você está aqui. Você tem o pai mais incrível desse mundo. E um irmãozinho que é só encanto", complementou Cínthia, que também mostrou o encontro dos irmãos nas fotos da postagem.

Colegas da Globo ainda parabenizaram a jornalista nos comentários. "Amor multiplicado! Quanto mais Toledos no mundo, melhor", afirmou Alessandro Jodar. "Que sensacional! Bem-vindo, Gabriel! Saúde para vocês", declarou Alan Severiano. "Parabéns! Muita saúde! Que vocês sejam muito felizes", escreveu Thaís Luquesi.











