Reprodução Twitter - 25.08.2023 Patrícia Poeta e Chris Flores usam o mesmo look e viralizam na Web

As jornalistas e apresentadoras Patrícia Poeta, 46 anos, e Chris Flores , de 45 anos, viralizaram na Web após um detalhe inusitado no vestuário que elas escolheram para usarem nos programas que comandam.



Isso porque, após a exibição da atração matinal “Encontro”, nesta sexta-feira (25), internautas notaram que Patrícia estava com a mesma roupa usada por Chris Flores no “Fofocalizando”, do SBT, na última segunda-feira (21).



Trata-se de uma colete bege com botões sobrepostos em uma camisa branca. A primeira a estrear a peça foi Chris Flores, que usou o look durante o programa “Fofocalizando”, em que a entrevista com a mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques , foi exibida na emissora .



Já Patrícia Poeta fez o uso da roupa nesta sexta-feira (25), na edição que contou com as felicitações ao ator Tony Ramos, que completa 75 anos de idade hoje. Na Web, os espectadores repercutiram o momento e comentaram a inesperada semelhança. "Gêmeas", escreveu um internauta. Confira outros comentários:

Chris Flores e Patricia Poeta dividindo o look da Zara pic.twitter.com/7pi5PdwTaO — gabrika (@gabrika) August 25, 2023





Chris Flores e Patricia Poeta comprando seus lookinhos no mesmo saldão da lojinha do Brás hahaha #Encontro #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/grHd27ntPO — Livia Pimentel 🎓🍍 (@li_pimentel) August 25, 2023









Que coisa mais horrível essa roupa que fizeram a Chris Flores e a Patrícia Poeta usar! Pode ser de marca mas que é horrorosa é

Nem pra ir na padaria usava um trem desse https://t.co/GFb0mjXFbz — Vitória👩🏻‍🌾 (@uaicomentei) August 25, 2023