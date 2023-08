Reprodução/SBT Chris Flores chora ao vivo após críticas por entrevista com mãe de Larissa Manoela

Chris Flores se emocionou ao vivo no Fofocalizando desta terça-feira (22) ao comentar sobre as críticas envolvendo a sua entrevista com Silvana Taques, a mãe de Larissa Manoela.

A apresentadora chorou ao receber o apoio dos colegas durante o programa. A conduta de Chris na conversa com Silvana deu o que falar nas redes sociais.





"Tenho tentado me manter firme. Eu não tenho nem palavras para agradecer [o Ratinho, que a elogiou no programa]. As pessoas têm direito a se manifestar. Nessas horas a gente descobre como as pessoas podem trazer essa luz. Quero agradecer quem me procurou, quem mandou recado", disse ela.

Chris afirmou que nunca quis repercutir por conta da situação. "Se eu não venho a público é porque não gosto desse tipo de exposição, não gosto de ganhar cartaz. Estou aqui para ser mensageira. Não quero ganhar dinheiro com isso, ainda mais uma notícia tão trágica. Não acho isso bacana".

Chris Flores faz um desabafo sobre as críticas que recebeu após entrevista com a mãe de Larissa Manoela.



A apresentadora também aproveita para agradecer aos profissionais que deram apoio à jornalista nesses últimos dias. #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/Xz3NVU04CR — Fofocalizando (@pfofocalizando) August 22, 2023