Reprodução TV Globo - 24.08.2023 Lucinha Lins e Fernanda Rodrigues no 'Encontro com Patrícia Poeta'

Convidada do “Encontro com Patrícia Poeta” desta quinta-feira (24), a atriz Fernanda Rodrigues, de 43 anos, relembrou uma situação inusitada com a também atriz Lucinha Lins, de 70 anos. Trata-se da confusão que os espectadores faziam ao alegarem que elas eram mãe e filha. De acordo com a intérprete, isso, na verdade, ocorre atualmente também.



“Até hoje tenho que falar para as pessoas que a Lucinha não é minha mãe. Todo mundo fala: ‘Como é que está sua mãe?’, e eu falo: ‘Está ótima’. Mas é um carinho e um amor”, contou ela, que já interpretou a filha de Lins duas vezes, uma no folhetim “A Viagem”, de autoria de Ivani Ribeiro e exibido em 1994,e outra vez em “Corpo Dourado”, trama de Antônio Calmon, transmitida em 1998.



Lucinha, que esteve na atração matinal para mandar um recado à Fernanda, pontuou que a mesma situação acontece com ela, principalmente pela filha dela na vida real, também se chamar Bia. “Bom, até hoje eu tenho que explicar para as pessoas que a Fernanda Rodrigues não é minha filha de verdade, é só minha filhota de coração”, disse Lucinha Lins.



Fernanda Rodrigues voltou a teledramaturgia após 5 anos longe do gênero. Em “Fuzuê” , do autor estreante na Globo: Gustavo Reiz, ela dá vida à Alícia, uma influenciadora digital que é herdeira do império construído por Nero, personagem defendido por Edson Celulari.

+ Assista ao Ponto iG, programa de variedades do portal: