Jojo Todynho namora Renato Santiago





Jojo Todynho vive um namoro discreto com Renato Santiago e explicou a decisão de não publicar fotos com o companheiro ou expor o relacionamento nas redes sociais. A cantora contou como fez a escolha após a experiência de ter uma relação pública, com o ex-marido Lucas Souza.

"Nunca tinha vivido um relacionamento, de fato, estando em mídia. Vivi e tive uma experiência. Hoje opto por viver o off, não postar foto, não postar nada. Ele também não gosta. Melhor coisa. O que ninguém sabe, ninguém estraga", afirmou nos stories do Instagram.

Jojo ainda celebrou a rotina atual com o namorado, que recentemente ganhou um carro de luxo da artista . "A gente viaja e faz um monte de coisas. Tenho fotos lindas, mas prefiro não postar. Graças a Deus, a gente só está avançando e crescendo. O off é gostoso", disse.





A cantora aproveitou a conversa sobre relacionamento com os seguidores para contar a história do início do romance com Renato. Ela explica que eles eram amigos e passaram a se envolver após um jantar juntos: "Fiquei conversando, relembrando fofocas. Fomos ver uma série. Fomos nos aproximando e no final da série, eu já era pipoca".

"Daí nunca mais parou. A gente gostou. Virou esse negócio de PA, pau amigo, e estamos aí já há oito meses. Ele continua sendo meu amigo. Foi logo depois do meu aniversário [em fevereiro]", relembrou Jojo Todynho, que ainda expôs que passou um período sem conversar com o atual companheiro, durante um antigo relacionamento.

"Não estava falando com ele. Não sei o que aconteceu no período em que eu estava namorando, a gente brigou e parou de se falar. Nos bloqueamos. Daí várias questões aconteceram, passou meu aniversário e daí senti saudade do meu amigo. Chamei no número novo e mandei mensagem. Ele disse: 'O terror apareceu'. Começamos a nos falar e um belo dia fui visitá-lo. E aí que começou. Fiquei apavorada. Falei: 'A gente não é amigo?' A gente nunca teve maldade. Mas aconteceu", complementou.

