Preciosa e Luna saem no tapa em 'Fuzuê'





O capítulo desta sexta-feira (18) de "Fuzuê" promete exibir um barraco entre Preciosa e Luna. As personagens de Marina Ruy Barbosa e Giovana Cordeiro vão se encontrar na Montebello Joias e protagonizar uma confusão, marcada por agressões e ofensas.

A discussão começa após Preciosa ouvir uma conversa entre Luna e Bebel (Lilia Cabral), mãe da vilã que se encanta com as biojoias feitas pela protagonista e a sugestão de ela se juntar no trabalho da empresa. A personagem de Ruy Barbosa aproveita a conversa para tirar satisfação sobre a mãe de Luna, buscando mais informações após descobrir que a mãe desaparecida da jovem foi vista pela última vez com um mapa na Fuzuê.





A personagem de Cordeiro tenta falar que não sabe os motivos para a mãe estar na loja antes de sumir, mas Preciosa não se convence com a resposta e dá início ao barraco, humilhando Luna e o trabalho da protagonista. "Só para eu entender, amadinha. Você usa material do lixo, ou seja, você projeta lixo no universo. Faz algo às pressas e traz uns rabiscos para uma avaliação? Das duas uma: ou você não valoriza a minha empresa, ou o seu trabalho", provocará a vilã.

"Você entrega lixo. Quem nasceu para 'miçanguinha' nunca vai ser de brilhantes", vai completar Preciosa, antes da confusão avançar para troca de ofensas como "arrogante”, “xexelenta”, “pistoleira" e “recalcada". A vilã será a primeira a partir para a agressão física, dando um tapa na cara de Luna.

A protagonista vai revidar e dar continuidade à briga de tapas, enquanto Bebel tenta separar as duas. “Eu ainda vou ser enorme, Preciosa. E você vai ter que lidar com isso", dirá a personagem de Giovana, antes de deixar o local.

